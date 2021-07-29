АБХАЗИЯ

Обычно в Абхазию сбегают от надоевших будней, чтобы поваляться на пляже и остаться наедине с природой. Эта страна соткана из соленых брызг, гор и солнца.

По понедельникам вы можете отправиться вместе с TERMOLAND в сказочную Абхазию:

— Бодрящие парения с горными ароматами

— Оздоровительные мастер-классы с натуральными травами

А также СКИДКИ на оздоровительные процедуры:

— Бальнеологические ванны – 200₽ вместо 400₽

— Лампа Биоптрон – 100₽ вместо 200₽

— Углекислая ванна Реабокс – 175₽ вместо 350₽