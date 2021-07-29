НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

АБХАЗИЯ

Обычно в Абхазию сбегают от надоевших будней, чтобы поваляться на пляже и остаться наедине с природой. Эта страна соткана из соленых брызг, гор и солнца.

По понедельникам вы можете отправиться вместе с TERMOLAND в сказочную Абхазию:
— Бодрящие парения с горными ароматами
— Оздоровительные мастер-классы с натуральными травами

А также СКИДКИ на оздоровительные процедуры:

— Бальнеологические ванны – 200₽ вместо 400₽
— Лампа Биоптрон – 100₽ вместо 200₽
— Углекислая ванна Реабокс – 175₽ вместо 350₽

ТУРЦИЯ

Турция – это не только солнце, пляжи и дискотеки, но и древняя культура. Это страна, в которой мечтают провести свой отдых миллионы людей, и TERMOLAND готов воплотить в жизнь вашу мечту по ВТОРНИКАМ:
— Восточные парения с пряными ароматами
— Турецкие мастер-классы в хамам

А также СКИДКА -30% на ВСЕ spa-процедуры по уходу в хамам

ИТАЛИЯ

«Все дороги ведут в Рим» – этой поговорке уже несколько сотен лет, а она до сих пор не устарела. Разве что ее можно слегка перефразировать: «Все дороги ведут в Италию»!

И посетить эту страну наслаждений вместе с нами вы можете по СРЕДАМ:
— Сладкие и пьянящие мастер-классы и парения весь день!

А также СКИДКА -30%:
— Пенный уход с виноградом и фруктовым пилингом – 1500₽ вместо 2190₽
— Цитрусовое парение с апельсиновым пилингом – 1500₽ вместо 2190₽

ИНДИЯ

Индия – как большая старинная шкатулка! Она переполнена драгоценностями: переплетением культур и религий, древних цивилизаций, архитектуры и природы, кухней и традициями.

По ЧЕТВЕРГАМ TERMOLAND приглашает вас на отдых:
— Банные медитации и часовые ритуалы для женщин и мужчин

МАЛЬДИВЫ

Бесконечные бирюзовые и голубые краски океана, прекрасные пляжи с белоснежным песком, буйная тропическая растительность и удивительный по своей красоте подводный мир…

Да, наверняка вы догадались, что речь идёт о Мальдивах, куда мы отправляемся каждую ПЯТНИЦУ:
— Расслабляющие ароматные парения
— Мастер-классы весь день

А также СКИДКИ на программы:
— «Отпуск на 3 часа» – 4590₽ вместо 6490₽
— Релакс парение с натиранием замороженным грейпфрутом – 1700₽ вместо 2490₽

ГОЛЫЕ МУЖСКИЕ ПАРЕНИЯ

Долой купальники и плавки!

Плюсы парения голышом:
— Ваше тело испытывает настоящий комфорт
— Прогрев происходит качественнее
— Ощущения от такого парения уж точно ярче!

Чтобы понять разницу парения, вам необходимо хоть раз попариться без купальника и плавок, ведь словами ее не описать

Каждый четверг в 17:00 в Termoland проходят традиционные мужские парения голышом в русской бане

ГОРЯЧАЯ ЖЕНСКАЯ МЕДИТАЦИЯ

Девушки, вы давно просили нас организовать такие же отдельные парения в русской бане, как у мужчин и мы сделали их!

ПО ЧЕТВЕРГАМ, в 18:00 вас ждут горячие медитативные аромапрактики, с разнообразными скрабами и солевыми выкатываниями в русской парной в зоне женских душевых

С помощью медитативных практик в TERMOLAND вы выйдете на высший уровень расслабления, очистите организм и свои мысли, обретя внутреннюю гармонию

ВОСТОЧНЫЕ ПРАКТИКИ

Вы ещё не знакомы с китайской гимнастикой цигун? Рассказываем:

Цигун представляет собой целостную систему, направленную на достижение и сохранение здоровья. Она включает в себя гимнастику, дыхательные упражнения и медитативные практики

Тренировка цигун — это своеобразная медитация, которая позволяет успокоить мышцы, избавиться от стресса, что положительно сказывается на настроении и здоровье человека

Кому подходит эта практика?

Цигун включает в себя простые позы и движения, не требующие хорошей растяжки и мобильности суставов, подходит для людей любого возраста и уровня подготовки<

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК в 12.20 и КАЖДУЮ СРЕДУ в 19:20 вас ждут восточные практики с нашим мастером Сергеем, который посвятил их изучению 25 лет, абсолютно БЕСПЛАТНО

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
АБХАЗИЯ
КАЖДЫЙ ВТОРНИК
ТУРЦИЯ
КАЖДАЯ СРЕДА
ИТАЛИЯ
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
ИНДИЯ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ
МАЛЬДИВЫ
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
ГОЛЫЕ МУЖСКИЕ ПАРЕНИЯ
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
ГОРЯЧАЯ ЖЕНСКАЯ МЕДИТАЦИЯ
КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК И СРЕДУ
ВОСТОЧНЫЕ ПРАКТИКИ

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Отвечаем на 5 самых популярных вопросов Отвечаем на 5 самых популярных вопросов

Что входит в стоимость посещения? — Вам доступны все зоны нашего комплекса. Также вы можете посещать массовые практики. Дополнительно оплачиваются услуги индивидуального парения и SPA-процедур, услуги банщиков, блюда и напитки из кафе, аренда полотенца и халата. Что нужно брать с собой для посещения? — Вам понадобится полотенце, купальник или плавки, тапочки или сланцы, средства личной […]

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