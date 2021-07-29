НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
АБХАЗИЯ
Обычно в Абхазию сбегают от надоевших будней, чтобы поваляться на пляже и остаться наедине с природой. Эта страна соткана из соленых брызг, гор и солнца.
По понедельникам вы можете отправиться вместе с TERMOLAND в сказочную Абхазию:
— Бодрящие парения с горными ароматами
— Оздоровительные мастер-классы с натуральными травами
А также СКИДКИ на оздоровительные процедуры:
— Бальнеологические ванны – 200₽ вместо 400₽
— Лампа Биоптрон – 100₽ вместо 200₽
— Углекислая ванна Реабокс – 175₽ вместо 350₽
ТУРЦИЯ
Турция – это не только солнце, пляжи и дискотеки, но и древняя культура. Это страна, в которой мечтают провести свой отдых миллионы людей, и TERMOLAND готов воплотить в жизнь вашу мечту по ВТОРНИКАМ:
— Восточные парения с пряными ароматами
— Турецкие мастер-классы в хамам
А также СКИДКА -30% на ВСЕ spa-процедуры по уходу в хамам
ИТАЛИЯ
«Все дороги ведут в Рим» – этой поговорке уже несколько сотен лет, а она до сих пор не устарела. Разве что ее можно слегка перефразировать: «Все дороги ведут в Италию»!
И посетить эту страну наслаждений вместе с нами вы можете по СРЕДАМ:
— Сладкие и пьянящие мастер-классы и парения весь день!
А также СКИДКА -30%:
— Пенный уход с виноградом и фруктовым пилингом – 1500₽ вместо 2190₽
— Цитрусовое парение с апельсиновым пилингом – 1500₽ вместо 2190₽
ИНДИЯ
Индия – как большая старинная шкатулка! Она переполнена драгоценностями: переплетением культур и религий, древних цивилизаций, архитектуры и природы, кухней и традициями.
По ЧЕТВЕРГАМ TERMOLAND приглашает вас на отдых:
— Банные медитации и часовые ритуалы для женщин и мужчин
МАЛЬДИВЫ
Бесконечные бирюзовые и голубые краски океана, прекрасные пляжи с белоснежным песком, буйная тропическая растительность и удивительный по своей красоте подводный мир…
Да, наверняка вы догадались, что речь идёт о Мальдивах, куда мы отправляемся каждую ПЯТНИЦУ:
— Расслабляющие ароматные парения
— Мастер-классы весь день
А также СКИДКИ на программы:
— «Отпуск на 3 часа» – 4590₽ вместо 6490₽
— Релакс парение с натиранием замороженным грейпфрутом – 1700₽ вместо 2490₽
ГОЛЫЕ МУЖСКИЕ ПАРЕНИЯ
Долой купальники и плавки!
Плюсы парения голышом:
— Ваше тело испытывает настоящий комфорт
— Прогрев происходит качественнее
— Ощущения от такого парения уж точно ярче!
Чтобы понять разницу парения, вам необходимо хоть раз попариться без купальника и плавок, ведь словами ее не описать
Каждый четверг в 17:00 в Termoland проходят традиционные мужские парения голышом в русской бане
ГОРЯЧАЯ ЖЕНСКАЯ МЕДИТАЦИЯ
Девушки, вы давно просили нас организовать такие же отдельные парения в русской бане, как у мужчин и мы сделали их!
ПО ЧЕТВЕРГАМ, в 18:00 вас ждут горячие медитативные аромапрактики, с разнообразными скрабами и солевыми выкатываниями в русской парной в зоне женских душевых
С помощью медитативных практик в TERMOLAND вы выйдете на высший уровень расслабления, очистите организм и свои мысли, обретя внутреннюю гармонию
ВОСТОЧНЫЕ ПРАКТИКИ
Вы ещё не знакомы с китайской гимнастикой цигун? Рассказываем:
Цигун представляет собой целостную систему, направленную на достижение и сохранение здоровья. Она включает в себя гимнастику, дыхательные упражнения и медитативные практики
Тренировка цигун — это своеобразная медитация, которая позволяет успокоить мышцы, избавиться от стресса, что положительно сказывается на настроении и здоровье человека
Кому подходит эта практика?
Цигун включает в себя простые позы и движения, не требующие хорошей растяжки и мобильности суставов, подходит для людей любого возраста и уровня подготовки<
КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК в 12.20 и КАЖДУЮ СРЕДУ в 19:20 вас ждут восточные практики с нашим мастером Сергеем, который посвятил их изучению 25 лет, абсолютно БЕСПЛАТНО
новости termoland
Что входит в стоимость посещения? — Вам доступны все зоны нашего комплекса. Также вы можете посещать массовые практики. Дополнительно оплачиваются услуги индивидуального парения и SPA-процедур, услуги банщиков, блюда и напитки из кафе, аренда полотенца и халата. Что нужно брать с собой для посещения? — Вам понадобится полотенце, купальник или плавки, тапочки или сланцы, средства личной […]*Читать еще*
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